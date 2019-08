Camion si ribalta e occupa due corsie: chiusa l'A22 e autista soccorso

Incidente e grossi disagi per chi si è messo in viaggio sull'Autostrada del Brennero, in direzione sud, nella mattinata di giovedì.

Intorno alle 9.30, con una dinamica al vaglio della Polizia stradale, un autoarticolato che trasportava alimenti si è ribaltato su un fianco, occupando entrambe le corsie all'altezza del km 234, poco lontano dall'allacciamento con l'A4. La A22 è stata dunque chiusa, per permettere a vigili del fuoco, personale del 118 e della stessa autostrada, di soccorrere l'autista rimasto ferito e rimettere in piedi il mezzo pesante.

Sono state registrate code anche di 6 chilometri.