Mezzi pesanti nel mirino della Polizia municipale: pioggia di multe a Verona

Nel corso dell’ultima settimana sono state 44 le violazioni contestate dagli agenti della Polizia municipale lungo strada la Genovesa, per il mancato rispetto del divieto di transito ai mezzi pesanti e ai non residenti. Ben 14 le sanzioni comminate solo nel pomeriggio di venerdì 30 marzo.

Nell’ultimo periodo i controlli sono stati intensificati anche perché il transito abusivo di mezzi pesanti ha provocato danneggiamenti alle strade e alle aree private delle case della zona. Pertanto è stata assicurata la presenza costante degli agenti, al fine di garantire la sicurezza viabilistica della strada, ancora troppo spesso percorsa da tir stranieri.

Altre verifiche sono in corso nella zona di San Massimo e lungo viale dell'Industria, per monitorate il passaggio di mezzi pesanti specialmente nei quartieri periferici.