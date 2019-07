Camion frigo va a fuoco sull'A22: carreggiata chiusa per più di due ore

Erano da poco passate le 13.30 di martedì, quando i vigili del fuoco di Verona e di Mantova sono intervenuti sull'autostrada A22 per un incendio che si è generato in un autoarticolato in transito in direzione Nord. Il tutto si è verificato al km 242, subito dopo il casello di Nogarole Rocca, ed ha coinvolto il trattore stradale e parte del rimorchio carico di frutta in imballi di cartone.

I pompieri, intervenuti in 12 unità con 3 automezzi tra cui un'autobotte, hanno avuto ragione del fuoco evitando che l'incendio si propagasse a tutto il semirimorchio. Inoltre hanno anche spento le fiamme che avevano raggiunto il limitrofo campo di stoppie di frumento, innescate dal rogo del camion frigo, per una superficie di circa 5000 metri quadrati.

Le operazioni di spegnimento sono durate più di 2 ore, durante le quali la carreggiata è rimasta chiusa al traffico.