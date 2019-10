Camion sfonda il guard rail: traffico in tilt in autostrada e tangenziale

Un incidente stradale ha provocato grossi disagi al traffico nella mattinata di martedì. Non erano ancora le sette del mattino quando, con una dinamica al vaglio della Polizia stradale, un mezzo pesante che stava percorrendo la tangenziale Sud, all'altezza dell'uscita di Vigasio, è uscito dalla carreggiata sfondando il guard rail che lo la separa dalla corsia dell'autostrada A4, che porta verso Est.

È scattata così l'allerta e sul posto è arrivato il personale del 118, per soccorrere anche gli occupanti di un'altra auto che sarebbe rimasta coinvolta: due i feriti che sono stati trasportati in codice giallo a borgo Trento.

L'incidente ha mandato in tilti la viabilità sulle due arterie. Il sito dell'Autostrada Brescia-Padova infatti ha segnalato quasi tre chilometri di colonna in tangenziale, mentre in A4 le code hanno raggiunto i tre chilometri. Problemi anche in direzione Milano, a causa di alcuni lavori.