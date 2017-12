Camera di Commercio entra come socio per il 2018 in Fondazione Arena

La Camera di Commericio di Verona ha deliberato la propria partecipazione all’interno della Fondazione Arena come socio per il 2018, l’ente ha già impegnato lo stanziamento economico del 2018 con la quota prevista per legge pari al 5 per cento del Fondo Unico per lo Spettacolo.

Il presidente della Camera di Commercio Giuseppe Riello ha dato la sua disponibilità ad entrare nel Consiglio di Indirizzo.

“Ho accolto con grande favore la volontà della Camera di Commercio ad impegnarsi nella Fondazione Arena – ha detto il sindaco Federico Sboarina -. Mi fa doppiamente piacere che l’ente sia presente con la sua massima carica. Da subito ho chiesto alla città di stringersi attorno a una delle sue eccellenze, che è la Fondazione Arena. Dopo l’ingresso di Michele Bauli nel Consiglio di indirizzo, quella di Giuseppe Riello è un’altra grande disponibilità, a testimonianza che le categorie economiche credono nel rilancio della Fondazione e nella bontà dei progetti di cui li ho resi partecipi in questi mesi. La stagione estiva dell’Arena, sia nel melodramma che nell’extra lirica, è una eccellenza che solo Verona può vantare. La via dell’innalzamento della qualità è la strada maestra sulla quale stiamo raccogliendo molte condivisioni”.

“La Giunta della Camera di Commercio su richiesta del sindaco Sboarina – ha affermato Riello – ha deciso di fare la propria parte nel sostenere la Fondazione Arena. La progettualità e le indicazioni sulle altre nomine, mettono le basi per una gestione in ottica imprenditoriale per cui abbiamo approvato lo stanziamento delle risorse per il 2018”.