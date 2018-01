Carabinieri forestali di Verona, cambio al vertice: Manfrin succede a Mason

Cambio della guardia al vertice dei carabinieri forestali di Verona. Il colonnello Franco Mason assume il comando del reparto biodiversità di Verona. Gli subentra il tenente colonnello Susanna Manfrin.

Da domani, 15 gennaio, il colonnello Franco Mason lascerà il comando del gruppo forestale per assumere la direzione del reparto biodiversità del centro nazionale biodiversità forestale e del laboratorio nazionale invertebrati di Verona. Il colonnello Mason ritorna così a dirigere il centro nazionale biodiversità che aveva fondato nel 2001 e fatto crescere fino a portarlo a livelli internazionali. Riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica, il centro nazionale biodiversità è impegnato in progetti internazionali per la conservazione della natura e per il monitoraggio dei cambiamenti climatici che sono divenuti cruciali per la stessa sicurezza dei cittadini.

Al colonnello Mason subentra, al comando del gruppo forestale di Verona, il tenente colonnello Susanna Manfrin, sinora vice-comandante e suo primo collaboratore. L'ufficiale, veronese d'origine, è comandante del nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale di Verona dal 2008 e, dal 2016, dirige il nucleo carabinieri cites di Verona, che si occupa della tutela internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione. Ha condotto, negli anni, numerose attività d'indagine nei settori dell'illecita gestione dei rifiuti, dell'inquinamento delle acque, del deturpamento degli habitat e del paesaggio, degli illeciti edilizi ed in ambito cave, con particolare attenzione ai maltrattamenti degli animali.

Ai due ufficiali superiori sono arrivati gli auguri di buon lavoro del comandante provinciale di Verona Ettore Bramato e quelli del Prefetto di Verona Salvatore Mulas.