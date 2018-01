Calzedonia, prima vittoria del 2018. Contro Castellana Grotte finisce 3-0

Andata e ritorno, il risultato non cambia. Dopo aver vinto in casa della Bcc Castellana Grotte, la Calzedonia Verona vince anche all'Agsm Forum contro la squadra pugliese e sempre per 3-0. È arrivata così la prima vittoria di questo 2018.

I gialloblu scendono in campo con Spirito, Stern, Manavinhezad, Jaeschke, Pajenk, Birarelli e Pesaresi. L'inizio del match è equilibrato e la Calzedonia mette a segno il primo break con Birarelli sul 13-11. Saranno poi le battute di Jaeschke e di Stern a mantenere prima ed allungare poi il vantaggio dei padroni di casa. Verona non chiude la partita e questo permette a Castellana Grotte di ritrovare la parità sul 23-23. Il primo set si conclude ai vantaggi con ben due video check che certificano la vittoria gialloblu per 26-24.

Il secondo set è meno incerto del primo. La difesa e il muro permettono ai veronesi di andare subito in vantaggio. Manavi, Jaeschke e gli errori avversari portano il punteggio sul 14-7. Grbic decide di mandare in campo Djuric, che viene da un lungo infortunio. L'attaccante è accolto dal boato dell'Agsm Forum e insieme ai suoi compagni amministra il vantaggio fino al 25-20 finale.

Nel terzo set torna in campo Stern al posto di Djuric e la sua battuta è utile per il primo break gialloblu (5-3). Il muro di Pajenk e un errore di Tzioumakas raddoppiano il distacco tra le due formazioni (12-8). Castellana Grotte recupera e impatta sul 19-19. Il nervosismo prende il sopravvento e sarà un video check a ribaltare una decisione arbitrale in favore dei veronesi che sul 23-21 non lasciano più nulla agli avversari e vincono 25-22.

Giovedì 11 gennaio prossimo impegno per la Calzedonia Verona nel derby veneto contro la Kioene Padova, sempre all'Agsm Forum.

Le partite non sono facili: le fai diventare tali con atteggiamento e gioco - è stato il commento dell'allenatore gialloblu Nikola Grbic - Castellana ha battuto 3-2 Civitanova, quindi non è certo un squadra da sottovalutare, ma stasera abbiamo messo in campo quello che ho chiesto ai ragazzi in settimana. Ci aspetta un mese davvero difficile ma non siamo né la prima né l’ultima ad affrontare periodi intensi. Dovremo essere bravi a gestire le energie tra allenamenti e match.

CALZEDONIA VERONA - BCC CASTELLANA GROTTE 3-0

Calzedonia Verona: Spirito 4, Stern 10, Manavinezhad 16, Jaeschke 7, Pajenk 7, Birarelli 6, Djuric 2, Pesaresi (L), n.e: Maar, Marretta, Paolucci, Grozdanov, Mengozzi, Frigo (L). All. Grbic.

Bcc Castellana Grotte: Paris 0, Moreira 8, Ferraro 3, Ferreira 6, Tzioumakas 16, Hebda 8, Cavaccini (L), Pace 0, Cazzaniga 1, Zauli 0, Rossatti 2, n.e: De Togni, Garnica. All. Lorizio.

Arbitri: Pozzato e Rapisarda.