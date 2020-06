Mucca gli calpesta il torace in Alta Lessinia, trasportato in ospedale

Incidente in Alta Lessinia, nella zona di Malga Dardo ad Erbezzo, intorno alle 12 di oggi, 21 giugno. Un uomo è stato calpestato al torace da una mucca. Questo è quanto riferito dal 118 di Verona, che per soccorrere il ferito ha inviato un'ambulanza e ha richiesto anche l'intervento di un elicottero da Trento. L'uomo è stato trasferito in codice giallo all'ospedale di Borgo Trento. Sul posto, anche i carabinieri per ricostruire l'intera vicenda.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.