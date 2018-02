Fiamme sul tetto di un'abitazione a Caldiero spente dai vigili del fuoco

Nove pompieri veronesi con tre mezzi sono intervenuti questa mattina, 11 febbraio, intorno alle 10.30 per un incendio divampato sul tetto di un piccolo palazzo in fondo a via Primo Maggio a Caldiero. La causa del rogo potrebbe essere un problema alla canna fumaria. Lo spegnimento delle fiamme è durato meno di mezz'ora, ma l'intervento dei vigili del fuoco si è protratto per qualche ora per la bonifica del tetto e i rilievi del caso. Per fortuna nessun cittadino è rimasto ferito o intossicato.