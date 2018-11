Caldiero, incendio al secondo piano di una villa spento dai pompieri

Questa mattina, 18 novembre, verso le 9.30, i vigili del fuoco veronesi sono intervenuti per un incendio in abitazione. Ad andare a fuoco un locale al secondo piano di una villa storica in via Ca' Rizzi a Caldiero.

Grazie al tempestivo intervento dei pompieri, giunti dal locale distaccamento, i danni sono stati limitati ai soli arredi e tendaggi dell'abitazione senza intaccare la struttura e i solai in legno. Una persona, presente nell'abitazione nel momento del rogo, è stata affidata alle cure dei sanitari e trasportata all'ospedale di San Bonifacio per accertamenti a causa del fumo respirato.

Dopo aver spento le fiamme, il lavoro dei vigili del fuoco è andato avanti per evacuare il fumo che ha interessato le quattro abitazioni presenti all'interno della villa e per mettere in sicurezza il sito.