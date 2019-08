Cedono parti d'intonaco di un balcone privato e piovono su via Frattini

Questo pomeriggio, 15 agosto, intorno alle 12.20, dei calcinacci sono caduti dal balcone di un'abitazione privata di via Frattini, a Verona. I pezzi di intonaco finiti in strada non erano di grande dimensione e per fortuna non hanno colpito nessun passante.

Per mettere in sicurezza la zona sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco, i quali sono giunti sul posto con una squadra e con l'autoscala di supporto. Le operazioni dei pompieri sono durate un paio d'ore, in modo da poter eliminare tutti i calcinacci ancora pericolanti. Via Frattini è rimasta temporaneamente chiusa, ma al termine dell'intervento non è stato necessario transennare porzioni di strada ritenute pericolose, perché pedoni e veicoli non avrebbero potuto correre più alcun rischio.