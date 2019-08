Gli agenti lo fermano in piazza Renato Simoni lui li prende a calci e pugni

Ieri pomeriggio, 9 agosto, in piazza Renato Simoni, i poliziotti di Verona hanno fermato un 24enne nativo del Nepal per un controllo. Il giovane, senza alcun motivo, si sarebbe scagliato contro i poliziotti, sferrando calci e pugni. Durante la colluttazione, gli operatori sono riusciti a bloccare il giovane ed in seguito ad accompagnarlo in questura, dove è stato possibile identificarlo, dato che il ragazzo non aveva con sé documenti di identità.

Il 24enne nepalese è risultato in regola con il permesso di soggiorno ed in passato era già stato denunciato per reati analoghi. Gli agenti lo hanno arrestato con l'accusa di violenza finalizzata alla resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale. Le lesioni sono state riportate da un agente e sono state giudicate guaribili in cinque giorni.

Rinchiuso nelle camere di sicurezza della questura, l'arrestato è stato portato oggi in tribunale, dove il suo arresto è stato convalidato. Il giovane è stato rimesso in libertà, in attesa di un processo che si svolgerà l'8 gennaio prossimo.