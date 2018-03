Sfida tra tre pasticcerie veronesi in televisione. La Cake Star è Adami

Tre pasticcerie veronesi si sono sfidate ieri, 9 marzo, in televisione all'interno del programma "Cake Star: Pasticcerie in sfida" del canale Real Time. Il programma è condotto da Katia Follesa e dal pasticcere Damiano Carrara, i quali viaggiano in Italia alla ricerca delle migliori pasticcerie. Nella sesta puntata (disponibile qui) i due sono venuti a Verona, dove si sono contesi il titolo miglior pasticceria e il premio di 2mila euro la pasticceria Caffè Wallner, la pasticceria Beltrame e la pasticceria Adami.

Nella prima parte del programma, i conduttori e i pasticceri dei tre esercizi hanno visitato le tre pasticcerie valutando la location, il cabaret delle paste e il cosiddetto "pezzo forte", ovvero il miglior dolce prodotto da ogni singola pasticceria. La somma delle cinque valutazioni ha decretato la prima eliminazione. Caffè Wallner è stata la pasticceria che ha ricevuto il voto più basso e non è dunque riuscita ad accedere alla parte finale del programma.

Pasticceria Beltrame e pasticceria Adami si sono quindi affrontati in finale dove i pasticceri hanno dovuto preparare un dolce con alcuni ingredienti obbligatori: i pinoli, il recioto e la farina di mais. A decretare il vincitore è stato Damiano Carrara che ha premiato la pasticceria Adami.