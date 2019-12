Madre e cuccioli segregati in un casolare per giorni senza cibo nè acqua

Madre e cuccioli erano stati segregati dentro un casolare, lasciati a morire di fame e sete, mentre il padre era rinchiuso in un recinto esterno poco lontano.

È questa la scena che la Lav Verona si sarebbe trovata davanti nella giornata del 4 dicembre, quando è stata chiamata ad intervenire a Lugo di Grezzana. Sul posto si è diretta Lorenza Zanaboni, responsabile della sede territoriale dell'associazione, rimasta senza parole per le condizioni in cui versavano gli animali.

Secondo quanto riporta la Lav, un guardiano di pecore che stava transitando nella zona della Valpantena, avrebbe sentito i poveri quattro zampe latrare e avrebbe quindi avvisato una sua conoscente, che ha lanciato l'allarme all'associazione.

«Una cagna con tre cuccioli segregati in un casolare mentre un maremmano era chiuso in un recinto esterno. Particolarmente straziante è stato vedere i cagnolini accovacciati sul corpo della loro mamma», fanno sapere dall'associazione, sostenendo che da 15 giorni si trovavano senza cibo né acqua.

«Il proprietario li stava lasciando morire di fame e sete - afferma la Lav -. I cani sono stati portati al canile sanitario e affidati alle cure dei veterinari. Gravissima, la mamma è stata subito sottoposta a potente reidratazione».

«Lav Verona farà il possibile perché il responsabile risponda a livello giudiziario del suo ignobile gesto», l'associazione infatti avrebbe denunciato l'uomo per maltrattamenti, dopo essere riuscita a liberare i cani anche grazie alla partecipazione della Polizia locale.