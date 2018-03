Caduto da una pianta, un uomo viene portato in ospedale in gravi condizioni

Un anziano è stato condotto d'urgenza in ospedale nel pomeriggio di giovedì da Verona Emergenza.

Erano circa le 16.30 quando un'ambulanza e un elicottero del 118 si sono diretti a Cassone di Malcesine per soccorrere l'uomo, rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dalla pianta su cui stava lavorando: portato via in codice rosso, è stato ricoverato al Polo Confortini.