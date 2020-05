Cade da un tetto, grave infortunio sul lavoro a Castel d'Azzano

Nella mattinata di oggi, sabato 9 maggio, i soccorritori del 118 riferiscono di essere intervenuti a Castel d'Azzano per un infortunio sul lavoro. Secondo le prime informazioni disponibili, si sarebbe trattato di una caduta da un tetto avvenuta intorno alle ore 10 in via Prima Ghiaia 1.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto si sono recati i soccorritori del 118 con un'automedica e un'ambulanza, oltra ai carabinieri e allo Spisal. L'uomo rimasto gravemente ferito a seguito dell'incidente, è stato quindi trasportato d'urgenza presso l'ospedale di Verona Borgo Trento in codice rosso.