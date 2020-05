Precipita da un tetto a Roverchiara: ferito soccorso ed elitrasportato a Borgo Trento

I soccorritori del 118 riferiscono di essere intervenuti nella serata di oggi, sabato 23 maggio, in via Cappafredda a Roverchiara per soccorrere una persona precipitata da un tetto. La dinamica dell'episodio, avvenuto intorno alle ore 18.20, è al momento ancora in fase d'accertamento.

La persona rimasta gravemente ferita è stata quindi accompagnata d'urgenza in elicottero presso l'ospedale di Borgo Trento dove è stata accolta in codice rosso. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 giunti con ambulanza, automedica e appunto l'elicottero, erano presenti anche i carabinieri.