Cade dal tetto di un capannone, ricoverato in codice rosso a Borgo Trento

Un uomo di 48 anni è stato ricoverato oggi, 22 agosto, in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento a Verona. Intorno a mezzogiorno, era rimasto vittima di un incidente sul lavoro, cadendo dal tetto di un capannone a Montecchia di Crosara, in via Carbognini. Il 118 di Verona ha inviato sul posto un'ambulanza e l'elicottero. E anche i carabinieri sono intervenuti.