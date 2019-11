Caduta dal terzo piano della casa in vicolo Chiodo, muore 75enne

Un terribile incidente è avvenuto questa mattina, 24 novembre, a Verona. Intorno alle 9.30, una donna di 75 anni è deceduta, cadendo dal terzo piano dello stabile in cui viveva, in vicolo Chiodo.

Giunto con un'ambulanza e un'automedica, il personale sanitario ha provato a rianimarla, ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche gli agenti della polizia di Verona.