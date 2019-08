Escursionista scivola si fa male alla caviglia, elitrasportata in ospedale

Verso le 16 di questo pomeriggio, 17 agosto, l'elicottero di Verona Emergenza è volato lungo il sentiero che da Prà Alpesina porta a Tratto Spino, al confine tra le province di Verona e Trento. Un'escursionista tedesca di 51 anni era scivolata, procurandosi probabilmente un trauma alla caviglia.

I sanitari e il tecnico di elisoccorso sono sbarcati in in hovering ed hanno raggiunto la donna, che si trovava insieme al marito e al figlio. La 51enne è stata stabilizzata e poi imbarcata con un verricello di 10 metri. L'infortunata è stata poi trasportata all'ospedale di Negrar.