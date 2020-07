Cade per tre metri in bicicletta a Malcesine: ferito portato in ospedale

I soccorritori del 118 riferiscono di essere intervenuti nella giornata di oggi, giovedì 2 luglio, nel Comune di Malcesine a seguito di una brutta caduta in bicicletta. Stando alle prime informazioni disponibili, l'incidente si sarebbe verificato in località Cassone nei pressi del sentiero sopra il cimitero. Qui, intorno a mezzogiorno circa, un ciclista per cause in corso d'accertamento avrebbe perso il controllo della propria bici, cadendo rovinosamente per circa tre metri.

Sul luogo della caduta si sono quindi diretti i soccorritori del Suem 118 con un'ambulanza, ma è anche intervenuto l'elisoccorso proveniente da Trento. La persona coinvolta e rimasta ferita, in condizioni di salute definite dai soccorritori di "media gravità", è stata quindi trasportata per le cure del caso presso l'ospedale di Trento.