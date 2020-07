Cade dalla Rocca del Garda durante un'escursione notturna, 20enne illeso

Disavventura con lieto fine per un ventenne di Bergamo, uscito la notte scorsa con un gruppo di amici per un'escursione al chiaro di luna. Intorno alle 4 di questa notte, 5 luglio, vicino alla Rocca del Garda, il giovane è scivolato sul versante che guarda a Bardolino. Una caduta di circa 15 metri, tra cespugli ed arbusti, terminata fortunatamente su un terrazzino naturale, altrimenti sarebbe potuta continuare lungo un dirupo di circa 60 metri.

La comitiva ha subito chiamato i soccorsi ed ha cercato di rimanere sempre in contatto vocale con l'amico, il quale rispondeva di stare bene e di non essersi fatto niente. Nel frattempo, il gruppetto aveva fornito ai soccorritori la sua esatta posizione, rilevata tramite gps. Dal 118, la chiamata è stata diramata ai vigili del fuoco e al soccorso alpino. I pompieri sono giunti sul posto dal distaccamento di Bardolino e dal comando centrale di Verona, mentre alla squadra del soccorso alpino si è aggiunto anche un soccorritore da Affi.

Un vigile del fuoco è stato imbragato e calato con una corda fino a raggiungere il giovane bergamasco. Il ventenne è stato legato e tirato su da pompieri e soccorritori. In questo modo, il ragazzo è stato portato in salvo. Sul posto era intanto giunta anche un'ambulanza del 118 che non ha dovuto trasportare il giovane in ospedale perché, nonostante la caduta, è rimasto praticamente illeso. E per gli accertamenti del caso, sul posto si sono recate anche i carabinieri.

(Pompieri e soccorritori tirano la corda per trarre in salvo il 20enne bergamasco caduto dalla Rocca del Garda)