Cronaca Bosco Chiesanuova / Via Saina

Brutta caduta da un muretto: in ospedale con la frattura esposta di tibia e perone

Il 75enne è rimasto vittima dell'infortunio in via Saina, a Bosco Chiesanuova. Sul posto sono dovuti accorrere gli uomini del 118, che lo hanno trasportato al Polo Confortini di Verona in codice giallo