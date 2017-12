Ancora una caduta in montagna: 55enne elitrasportato a Borgo Trento

Dopo quelli della scorsa settimana, un altro incidente in montagna si è verificato nella tarda mattinata di sabato. Alle ore 12.45 l'eliambulanza di Verona emergenza è decollata in direzione del Monte Carega, dove un escursionista era scivolato nel Vallone della teleferica, tra il Rifugio Scalorbi e il Rifugio Fraccaroli, visto da alcuni scialpinisti di passaggio e da altre persone che, dato l'allarme, lo avevano raggiunto.

L'eliambulanza ha sbarcato in hovering nelle vicinanze il tecnico di elisoccorso e l'equipe medica, che ha prestato le prime cure a G.Z., 55 anni, di Bosco Chiesanuova, il quale, ramponi ai piedi, era caduto ruzzolando per oltre cinquanta metri con la conseguente probabile frattura di una gamba.

Imbarellato, l'infortunato è stato recuperato con un verricello corto per essere trasportato all'ospedale di Borgo Trento. Pronte a intervenire in supporto alle operazioni le squadre del Soccorso alpino di Ala e Recoaro - Valdagno.