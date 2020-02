Cade da una marogna, ferito trasportato in ospedale con l'elicottero

Per una caduta da una marogna, uno dei caratteristici terrazzamenti fatti con muretti in pietra ai lati di alcuni sentieri della Valpolicella, una persona è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale.

I sanitari del 118 sono dovuti intervenire oggi, 10 febbraio, intorno alle 12.20, nella località di Casarole, ai confini tra i territori comunali di Fumane e di Sant'Anna d'Alfaedo. Sul posto sono giunti con un'ambulanza medicalizzata e con l'elisoccorso partito dall'ospedale di Brescia. Ed, infatti, il ferito è stato trasportato in gravi condizioni allo Spedali Civili di Brescia.