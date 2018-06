Cade lungo il sentiero che porta al Ponte tibetano e viene portata in ospedale

Una donna è stata soccorsa in val Sorda nella tarda mattinata di sabato e portata poi in codice giallo all'ospedale di borgo Trento.

L'escursionista stava percorrendo il sentiero che da Malga Biancari porta al Ponte tibetano, situato sempre nella zona di Marano di Valpolicella, quando è rimasta vittima di una caduta. In suo aiuto sono arrivati gli uomini del Soccorso alpino, l'ambulanza e l'elicottero del 118, che l'hanno condotta al Polo Confortini.