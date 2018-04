Cade da un metro e mezzo d'altezza: nuovo incidente sul lavoro avvenuto a Verona

Un nuovo pericoloso incidente sul lavoro è avvenuto nella mattina di oggi, sabato 7 aprile, a Verona nei pressi della corsia tra i padiglioni 7 e il padiglione 9 della Fiera in viale del Lavoro.

Secondo le prime informazioni disponibili, verso le ore 10.15 un operaio di nazionalità rumena, dipendente di una ditta di trasporti, mentre si trovava sul cassone dell'autoarticolato sarebbe caduto a terra da un'altezza di circa un metro e mezzo. L'incidente sarebbe avvenuto a seguito della precedente caduta di alcuni pannelli di compensato che stava trasportando un muletto, dovuta alla manovra dell'autista, a causa della quale l'operaio rumeno si sarebbe spaventato e avrebbe perso l'equilibrio cadendo a sua volta dal mezzo al suolo.

Non appena scattato l'allarme, sul posto sono giunti gli operatori del 118 con un'ambulanza e un'automedica, provvedendo al trasporto del ferito presso l'ospedale di Borgo Trento dove è stato accolto in codice giallo per svolgere gli opportuni accertamenti. Sul luogo dell'incidente sono inoltre giunti i militari dell'Arma per svolgere i rilievi del caso.