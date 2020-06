Brutta caduta da un ciliegio e una persona viene trasportata in ospedale

Non sarebbe in gravi condizioni la persona caduta da un ciliegio e condotta in ospedale nella tarda mattinata di domenica.

L'incidente sarebbe avvenuto poco dopo le ore 11 nella zona di Contrada Tonghe di Sotto, all'interno del comune di Bosco Chiesanuova. Sul posto si sono diretti gli uomini del 118 con ambulanza ed elicottero: dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato il ferito al Polo Confortini in codice giallo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.