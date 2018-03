Piccole parti di Porta Trento cadute sulle auto in sosta. Sul posto i pompieri

Questa mattina, 4 marzo, un nostro lettore ci ha segnalato la caduta di alcuni pezzi di Porta Trento. Le piccole parti della porta cadute sono finite su delle auto parcheggiate nel piazzale davanti alla chiesa di San Giorgio in Braida. Il cittadino ha inviato delle foto e ha avvisato anche la polizia municipale. Sul posto è intervenuta anche una squadra di vigili del fuoco di Verona per la messa in sicurezza.