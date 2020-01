Attimi di terrore per un bimbo veronese sulla seggiovia di una pista da sci a Brentonico

Paura sulle piste a Brentonico dove, secondo quanto riportato da TrentoToday, un bambino di 6 anni avrebbe rischiato seriamente di cadere dalla seggiovia. L'episodio sarebbe avvenuto poco prima delle 11.30 di giovedì 2 gennaio nel comprensorio della Polsa-San Valentino, in un tratto in cui gli impianti corrono ad un'altezza di circa tre metri sopra il manto nevoso.

Il bambino, originario di Verona, avrebbe in seguito ricevuto le prime cure da parte del personale delle piste che, prontamente, avrebbe fermato gli impianti. Vista la gravità della situazione è stato chiamato anche l'elisoccorso proveniente da Trento. Il velivolo avrebbe raggiunto in pochi minuti il posto e poi caricato e trasportato il bambino all'ospedale di Rovereto. Il bimbo avrebbe riportato alcuni traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il salvataggio da parte di un medico e due maestri di sci

Ad evitare il peggio sarebbe stato il gesto repentino di un medico romano 45enne, il quale lavorerebbe a Treviso e si sarebbe occasionalmente trovato in vacanza in Trentino. Il dottore, infatti, avrebbe afferrato per la giacca il bambino giusto prima che precipitasse nel vuoto. Il medico, il quale al momento dell'incidente si sarebbe trovato sul seggiolino a fianco di quello del bimbo, sarebbe dunque riuscito ad afferrare il parapetto e contemporaneamente tenere il bavero della giacca del bambino, appeso senza potersi aggrappare a nulla. L'uomo avrebbe anche raccontato di aver gridato più che poteva per cercare di far fermare l'impianto.

Qualche minuto dopo, sotto la seggiovia sarebbero quindi accorsi in aiuto due maestri di sci e, a quel punto, il dottore avrebbe dunque potuto lasciare il bambino che sarebbe così caduto nel punto più basso dell'impianto, compiendo comunque un volo di oltre tre metri. La caduta sarebbe stata in tal modo accompagnata ed attutita dalla presenza dei due maestri di sci. Poco dopo sarebbe infine giunto l'elisoccorso ed il piccolo sarebbe così stato accompagnato in ospedale.