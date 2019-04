Cade sul sentiero per Madonna della Corona: escursionista soccorso

È scattato nella tarda mattinata del lunedì di Pasquetta, l'allarme per un escursionista rimasto vittima di una caduta sui monti veronesi.

Stando a quanto appurato, la persona stava percorrendo il sentiero numero 73 in direzione di Madonna della Corona, quando è rimasta vittima dell'incidente. In suo soccorso è giunto allora il personale del 118 in elicottero, che dopo aver prestato le prime cure, l'ha condotta all'ospedale di Negrar: fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi.