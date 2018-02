Cade in una scarpata mentre pota le piante: recuperato dai vigili del fuoco

Un uomo è stato portato all'ospedale di Bussolengo dal personale del 118, dopo essere caduto giù per una scarpata per una decina di metri.

L'incidente è avvenuto in via Chiesa, a Dolcé e stando alle prime informazioni, il ferito sarebbe precipitato mentre potava le piante. Per recuperarlo è stato necessario l'intervento di un mezzo dei vigili del fuoco, che l'hanno poi affidato alle cure del personale del 118 arrivato in ambulanza.

Su posto sono intervenuti anche i vigili urbani.