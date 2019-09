Cade dalla scala mentre pulisce il camino e precipita: portato in ospedale

Un pericoloso infortunio ha avuto luogo nel comune di Cerea nella mattinata di venerdì.

Stando dalle prime informazioni giunte, intorno alle 9, in via Vittorini nella frazione di Asparetto, un uomo stava pulendo un camino, quando è scivolato dalla scala cadendo da un'altezza di circa 2 metri e mezzo.

Scattato l'allarme, in suo soccorso il 118 ha inviato un elicottero e un'ambulanza, che dopo avergli fornito le prime cure, lo hanno trasportato in codice giallo all'ospedale di Legnago.