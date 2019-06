Cade da un ponte nella notte, 18enne recuperato a Pigozzo di Verona

Una ragazzo di 18 anni è precipitato nel progno che passa sotto il piccolo ponte tra via Squaranto e via Stevani, in località Pigozzo a Verona. La caduta è stata di circa tre metri e pare che sia stata accidentale.

Il fatto è accaduto dopo la mezzanotte di oggi, 13 giugno, e sul posto sono intervenuti con un'ambulanza e un'automedica i soccorritori del 118, oltre ai carabinieri e i vigili del fuoco.

Il giovane è stato tratto in salvo, dopo essere stato immobilizzato e durante tutte le manovre è rimasto cosciente.