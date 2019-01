Cade sulla pista da sci e perde conoscenza: elitrasportato in ospedale

Un brutto incidente sugli sci ha avuto come sfortunato protagonista un veronese, nella giornata del 29 gennaio.

Erano circa le 12, quando una pattuglia di sciatori dei carabinieri, del Comando della stazione di Falcade, nel Bellunese, è intervenuta lungo la pista Laresei, in località Mandra delle vedele, dove un uomo era rimasto infortunato in seguito ad una caduta autonoma. Si trattava di C. P., classe 1956, nato a Bonavigo ma residente a Domodossola, di professione medico chirurgo e sposato, che aveva perso conoscenza.

Una volta immobilizzato, l'uomo è stato trasportato con una moto slitta in località Pian della Sussistenza, dove è stato soccorso dal personale medico del Suem 118 ed elitrasportato all'ospedale di Belluno per una sospetta commozione cerebrale. Fortunatamente non si troverebbe in pericolo di vita.