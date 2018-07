Cade mentre segue il marito in mountain bike: turista finisce al pronto soccorso

Se l'è cavata con un braccio rotto una turista tedesca soccorsa nella tarda mattinata di sabato dal 118 e dal soccorso alpino.

La 55enne stava seguendo a piedi il marito in mountain bike lungo il percorso 41 in località Cero, nel comune di Torri del Benaco, quando è inciampata, cadendo a terra e procurandosi la probabile frattura. Così una squadra di soccorritori l'ha raggiunta sul posto e con l'aiuto del personale sanitario le ha prestato le prime cure, prima di metterla su una barella e trasportarla a spalla per circa mezzora. Poi, arrivati alla strada, la donna è salita sull'ambulanza che l'ha condotta al pronto soccorso dell'ospedale di Peschiera.