Cade con la mountain bike lungo il sentiero: una persona in codice rosso

Brutto incidente in bici nella mattinata di sabato, con il 118 che ha dovuto portare d'urgenza una persona all'ospedale di borgo Trento.

Stando alle prime informazioni giunte, il ciclista stava percorrendo un sentiero con la propria mountain bike nella zona di Montecchio, frazione del comune di Negrar, quando sarebbe caduto a terra. È scattata a quel punto la richiesta di aiuto ai soccorsi, che si sono precipitati sul posto con elicottero ed ambulanza, per poi trasportarlo in codice rosso al Polo Confortini, a causa delle ferite riportate.