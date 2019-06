Cade con la mountain bike sul Monte Luppia, recuperato in elicottero

Un ciclista appassionato di mountain bike, questa mattina 8 giugno, stava percorrendo il sentiero single track sul Monte Luppia, a Garda, quando è caduto.

L'incidente è capitato verso le 12.30 e non ha permesso al ciclista di proseguire. Per questo, il 118 veronese è dovuto intervenire per un difficile recupero, dato che lo sportivo si trovava in una zona impervia. I sanitari hanno inviato l'elicottero che con il verricello ha caricato il ferito a bordo e lo ha trasportato in codice giallo all'ospedale di Peschiera del Garda.