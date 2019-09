Cade dal montacarichi in carrozzeria: il 58enne è in prognosi riservata

Un 58enne residente a San Bonifacio è stato ricoverato all'ospedale di San Bortolo nella mattinata di giovedì, dopo un infortunio avvenuto sul luogo di lavoro.

Dipendente della Carrozzeria Negro, situata a Montebello Vicentino, il veronese aveva eseguito un intervento di manutenzione su un mezzo pesante sollevato da un montacarichi, come fanno sapere i colleghi di VicenzaToday, quando sarebbe improvvisamente caduto al suolo.

Vicino a lui sarebbe stato presente anche un collega, che però non avrebbe assistito alla caduta, ma avrebbe udito solo il tonfo dell'uomo che finiva a terra, quando mancavano solamente due gradini per completare la discesa dalla piattaforma. Lanciata dunque l'allerta ai soccorsi, sul posto è arrivato il personale del 118 in ambulanza, che dopo averlo stabilizzato e portato al Pronto soccorso, ha dovuto condurlo al San Bortolo a causa delle sue gravi condizioni, dove ora si trova in prognosi riservata.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri e i tecnici Spisal, ai quali è stato affidato il compito di accertare le cause.