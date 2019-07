Cade da un'altezza di 4 metri sul posto di lavoro: trentenne in ospedale

Un uomo è stato portato in ospedale nella mattinata di mercoledì, in seguito ad un infortunio avvenuto sul luogo di lavoro.

Stando a quanto riferito dal 118, l'incidente ha avuto luogo intorno alle ore 8 nell'azienda agricola Agroverde, situata in via Varisella Vecchia a Roveredo di Guà, dove un trentenne sarebbe caduto da un'altezza di circa 4 metri.

Oltre ai tecnici Spisal dell'Ulss 9 Scaligera, sul posto si sono diretti gli uomini del 118 con un'ambulanza ed un elicottero: il ferito è stato condotto all'ospedale di borgo Trento per alcuni accertamenti, ma fortunatamente non si troverebbe in pericolo di vita.