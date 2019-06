Cade da una griglia e precipita per 5 metri: bimbo di 9 anni in ospedale

Un bambino è rimasto vittima di un incidente nel tardo pomeriggio di giovedì, nel comune di Pescantina, ma fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi.

Stando alle prime informazioni giunte, il piccolo di circa 9 anni, intorno alle 18, sarebbe caduto per 5 metri attraverso la griglia di aereazione di alcuni garages in Via Corno Mozzo a Ospedaletto, vicino al Caffè Lacri.

Sul posto è stato immediatamente inviato l'elicottero del 118, con il personale che prestato le prime cure al piccolo, prima di portarlo all'ospedale di borgo Trento in Codice giallo. Sul luogo del fatto sono intervenuti anche i carabinieri.