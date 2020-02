Cade dalla scaletta dell'escavatore, viene portato in ospedale: è grave

Vittima di un incidente sul lavoro, un uomo è stato condotto d'urgenza all'ospedale di borgo Trento.

L'episodio, stando a quanto riferito, ha avuto luogo nel comune di Casaleone poco dopo le 16.30. L'uomo sarebbe caduto in malo modo dalla scaletta di un escavatore, restando ferito. In suo soccorso è giunto il personale del 118 in elicottero, che lo ha condotto al Polo Confortini in gravi condizioni.