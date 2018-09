Rinvenuto un cadavere a Monteforte d'Alpone: indagano i carabinieri

Un cadavere è stato rinvenuto nella mattinata di domenica in località Colombare, a Monteforte d’Alpone, dai carabinieri della stazione locale del Nucleo Operativo.

Secondo quanto riferito dai militari, sul corpo non ci sono segni evidenti di violenza e si tratta molto probabilmente di un suicidio.

Gli uomini dell'Arma sono attualmente impegnati per l’identificazione della salma, anche con l’ausilio dei Carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Verona, partendo dai casi di persone scomparse denunciati nella zona.