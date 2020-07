Corpo senza vita trovato nel lago a Malcesine. Inutili i soccorsi

È stata la chiamata di un passante questa mattina, 5 luglio, intorno alle 6.30 a far scattare i soccorsi. Un cadavere è stato trovato sulle acque del Lago di Garda, a Malcesine. Gli uomini della guardia costiera e dei vigili del fuoco hanno collaborato per riportarlo a riva, mentre i sanitari giunti con l'automedica del 118 non hanno potuto fare nulla per rianimarlo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.