Cadavere di una giovane donna ripescato in Basso Acquar

I vigili del fuoco hanno compiuto nella giornata di ieri, martedì 10 settembre, il recupero di un cadavere trovato incastrato nella griglia della centrale idroelettrica di via Basso Acquar a Verona. A segnalarne la presenza sarebbe stato un dipendente stesso che aveva notato il corpo in acqua.

Si tratterebbe di una donna, una giovane la cui età dovrebbe essere compresa tra i 20 e i 30 anni, ma al momento non si sa nulla circa la sua identità. I carabinieri di Verona sin da ieri stanno portanto avanti le indagini, cercando tra le denunce di persone scomparse, ma al momento l'assenza di documenti sul cadavere ne pregiudica l'effettivo riconoscimento.

Da una prima analisi del corpo, parrebbe non si trovasse in acqua da molto tempo. Restano così per ora aperti tutti gli scenari possibili: dal gesto estremo a un eventuale atto violento, passando per l'incidente, non viene esclusa infatti nessuna di queste ipotesi.