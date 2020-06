Macabra scoperta in Basso Acquar: trovato il cadavere di una donna

Macabro ritrovamento a Verona nella tarda mattina di lunedì.

Erano circa le 11.30 quando il cadavere di una donna di circa 70 anni, è stato trovato al Consorzio Canale Camuzzoni, non lontano dall'argine del corso d'acqua, in via Basso Acquar. Sul posto si sono diretti i carabinieri della stazione di Verona principale, della sezione radiomobile e i vigili del fuoco: la sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale e della Compagnia carabinieri di Verona, ha dato il via agli accertamenti del caso, utili anche ad identificare con precisione la persona.

AGGIORNAMENTO DELLE 15.15 - La scomparsa della donna sarebbe stata denunciata domenica dal figlio alla Questura di Verona. Gli accertamenti comunque proseguono per avere certezza della sua identità.