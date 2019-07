Bovolone, cadavere di una 60enne trovato nel fiume del Parco del Menago

Una donna di età compresa tra i 50 e i 60 anni è stata ritrovata senza vita questo pomeriggio, 15 luglio, intorno alle 16 nei pressi del canale Menaghetto. Il rinvenimento è avvenuto all'interno del parco Valli Menago di Bovolone, in via Saccavezza. Sul posto erano presenti i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri della stazione locale.

Si tratta di una signora dalla carnagione chiara, che indossava una canotta rossa e dei pantaloni corti a fantasia floreale nera. Le generalità sono al momento sconosciute: addosso alla salma non sono stati rinvenuti documenti. Dalle prime ricostruzioni effettuate dai militari dell'Arma, sembra che la donna sia morta per annegamento all'interno del fiume, visto che non presenta segni di violenza sul corpo. Potrebbe trattarsi di una caduta accidentale o di un gesto estremo.

Intanto il corpo è stato trasferito presso l'istituto di medicina legale dell'ospedale di borgo Roma, a disposizione dell'autorità giudiziaria.