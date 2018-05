Giallo a San Martino. In un cantiere edile viene trovato un cadavere

Macabro ritrovamento nella mattinata di lunedì a San Martino Buon Albergo: intorno alle 8 gli operai di un cantierie edile situato in via Walter Bonatti, hanno rinvenuto un cadavere di una persona sconociuta nell'area.

Sul posto è intervenuta un'automedica del 118, per certificare il decesso, e i carabinieri, che hanno avviato le indagini.