Giallo a San Govanni Lupatoto. Trovato il corpo di un 26enne in un'azienda

ll corpo di un 26enne è stato trovato a San Giovanni Lupatoto.

I carabinieri del Comando provinciale di Verona si sono diretti verso l'azienda Ferrunion s.p.a., in via Monte Pastello, dove il cadavere, senza apparenti segni di violenza, è stato scoperto riverso sui gradini di una scala da cui si accede ai locali sotterranei della caldaia.

Il corpo esanime è quello di un giovane originario di Bovolone e su di esso verrà disposta l'autopsia, come disposto dal magistrato di turno, il dottor Sachar.