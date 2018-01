Una caccia al tesoro porta gli studenti “Alla scoperta dei quartieri di Verona”

Una caccia al tesoro fotografica, in programma il prossimo 9 aprile, per far conoscere il territorio comunale e promuovere l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico. Sarà questo l’evento centrale del progetto “Alla scoperta dei quartieri di Verona”, dedicato alle classi terze delle scuole secondarie di primo grado, statali e paritarie. Il bando e i moduli per l’iscrizione sono disponibili sui siti www.comune.verona.it e www.rottelocali.com. La partecipazione è gratuita e possibile fino all’esaurimento dei posti disponibili.

L’iniziativa, promossa dagli assessorati al Decentramento e all’Istruzione del Comune di Verona, in collaborazione con Atv e l’impresa sociale Rotte Locali, è stata presentata martedì mattina in sala Arazzi. Presenti l’assessore al Decentramento Marco Padovani, il dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Stefano Quaglia, la professoressa Cristina Beghini e i referenti di Rotte Locali Gianmarco Lazzarin e Lorenzo Mazzi.

“Sarà per gli studenti un’occasione per scoprire i quartieri della città divertendosi e utilizzando la rete di trasporto urbano – ha spiegato Padovani –oltre che un modo per incontrare loro coetanei e far conoscere le caratteristiche del borgo dove vivono”.

Le classi che aderiranno al progetto parteciperanno inizialmente ad attività propedeutiche per acquisire maggior dimestichezza con l’uso di mappe e strumenti cartografici ma soprattutto con la rete degli autobus, promuovendone un utilizzo rispettoso e corretto. Il 9 aprile tutti i ragazzi prenderanno parte alla caccia al tesoro fotografica e all'orienteering, con partenza da piazza Bra. La competizione permetterà di individuare le migliori strategie per leggere il territorio e spostarsi all’interno di Verona a piedi e con i mezzi pubblici.

Al termine verranno realizzati dei veri e propri vademecum di ogni quartiere, che saranno poi pubblicati e resi disponibili.